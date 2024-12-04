Поль Погба может продолжить карьеру в Лиге 1

Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации Поля Погба с четырех лет до 18 месяцев, что позволит ему возобновить игровую карьеру уже в марте 2025 года.

Погба подписал контракт с "Ювентусом" в 2022 году, сотрудничество сторон подошло к преждевременному концу. Футболист и туринский клуб достигли соглашения о расторжении контракта.

Как пишет издание L'Équipe, Поль имеет несколько вариантов продолжения карьеры. Одним из них является марсельский "Олимпик".

Но не все клубы готовы пригласить Погба. Так, спортивный директор "Ниццы" Флориан Морис заявил, что его команда не имеет финансовых возможностей для подписания француза.