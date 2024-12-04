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Поль Погба может продолжить карьеру в Лиге 1
Марсель интересуется французом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный арбитражный суд (CAS)
Погба подписал контракт с "Ювентусом" в 2022 году, сотрудничество сторон подошло к преждевременному концу. Футболист и туринский клуб достигли соглашения о расторжении контракта.
Как пишет издание L'Équipe, Поль имеет несколько вариантов продолжения карьеры. Одним из них является марсельский "Олимпик".
Но не все клубы готовы пригласить Погба. Так, спортивный директор "Ниццы" Флориан Морис заявил, что его команда не имеет финансовых возможностей для подписания француза.
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