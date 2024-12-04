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"Это полнейшая ложь". В ПСЖ опровергли слухи о продаже клуба
ПСЖ не продается
Getty Images/Global Images Ukraine
Ранее сообщалось, что владелец "ПСЖ" и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани может рассмотреть предложения о продаже команды.
Однако руководство "ПСЖ" опровергло это предположение:
"Это полная ложь, одна и та же газета пишет одну и ту же полную чушь неделю за неделей. Акционеры только что потратили 350 миллионов евро, а также объявили о дальнейшем значительном расширении Кампуса, и планируют инвестировать сотни миллионов в новый стадион, одновременно увеличивая наши инвестиции в футбол, спорт и развлечения".
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