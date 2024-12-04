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"Это полнейшая ложь". В ПСЖ опровергли слухи о продаже клуба

Франция
Обновлено

ПСЖ не продается

"Это полнейшая ложь". В ПСЖ опровергли слухи о продаже клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ранее сообщалось, что владелец "ПСЖ" и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани может рассмотреть предложения о продаже команды.

Однако руководство "ПСЖ" опровергло это предположение:

"Это полная ложь, одна и та же газета пишет одну и ту же полную чушь неделю за неделей. Акционеры только что потратили 350 миллионов евро, а также объявили о дальнейшем значительном расширении Кампуса, и планируют инвестировать сотни миллионов в новый стадион, одновременно увеличивая наши инвестиции в футбол, спорт и развлечения".

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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