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Монако продлил сотрудничество со своим перспективным опорником

Франция

Сунгуту Магасса остается в команде

Монако продлил сотрудничество со своим перспективным опорником

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Монако" объявил о продлении контракта с перспективным опорным полузащитником Сунгуту Магассой.

Новое соглашение 21-летнего футболиста с клубом рассчитано до 2029 года.

Воспитанник академии "Монако" всего провел 39 матчей в футболке "красно-белых", в которых забил один гол в Лиге чемпионов.

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Источник:
Monaco
Опубликовал: Екатерина Власова
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