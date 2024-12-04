Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Монако продлил сотрудничество со своим перспективным опорником
Сунгуту Магасса остается в команде
Getty Images/Global Images Ukraine
"Монако" объявил о продлении контракта с перспективным опорным полузащитником Сунгуту Магассой.
Новое соглашение 21-летнего футболиста с клубом рассчитано до 2029 года.
We are pleased to announce the extension of Soungoutou Magassa's contract, for a further two seasons ✍— AS Monaco EN ???????? (@AS_Monaco_EN) December 4, 2024
The #MadeInLaDiagonale midfielder is now linked to the Club until June 2029 ????????????#Magassa2029 ???? pic.twitter.com/EYvZ1ZyNuQ
Воспитанник академии "Монако" всего провел 39 матчей в футболке "красно-белых", в которых забил один гол в Лиге чемпионов.
Популярное сейчас
- Александрия – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Бывший тренер Черноморца – о матче с Александрией: Рефери строго придерживался правил. А игрокам нужно себя сдерживать
- Немецкие войска могут оказаться в Украине. Глава МИД страны назвала условие для этого
- Лучший бомбардир Евро-2024 стал жертвой вооруженного ограбления
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- 48 тысяч без вести пропавших оккупантов: племянница Путина и замминистра обороны РФ Цивилева случайно озвучила "закрытые данные". ВИДЕО