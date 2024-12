Монако продлил сотрудничество со своим перспективным опорником

"Монако" объявил о продлении контракта с перспективным опорным полузащитником Сунгуту Магассой.

We are pleased to announce the extension of Soungoutou Magassa's contract, for a further two seasons ✍



The #MadeInLaDiagonale midfielder is now linked to the Club until June 2029 ????????????#Magassa2029 ???? pic.twitter.com/EYvZ1ZyNuQ