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Переговоры между игроком ПСЖ и руководством клуба относительно продления контракта зашли в тупик
Это из-за возможного конфликта футболиста с тренером
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В "Пари Сен-Жермен" не бывает спокойных дней. На фоне напряженных отношений между раздевалкой и Луисом Энрике и тяжелого положения команды в Лиге чемпионов, Corriere dello Sport сообщает, что планы по продлению контракта Джанлуиджи Доннаруммы изменились.
По информации итальянского медиа, переговоры между сторонами зашли в тупик, несмотря на то, что его контракт заканчивается в 2026 году. Хотя он хорошо выступал в Лиге 1, совершив несколько великолепных сейвов, его отметили в нескольких неудачах в Лиге чемпионов, в частности поражениях от "Реала" (3:1) в 2022 году и "Барселоны" (2:3) в 2024 году. Поскольку в этом году его выступления в Европе не улучшились, Луис Энрике решил оставить его на скамейке запасных против "Баварии" и выпустить на поле Сафонова, который также допустил ошибки. В начале сезона все указывало на продление контракта, но потеря доверия со стороны тренера и ослабление отношений между ними, обсуждение дальнейшего сотрудничества поставлены на паузу.
Добавим, что в этом сезоне Джанлуиджи Доннарумма провел 12 матчей, из которых 2 сыграл на ноль, пропустив всего 14 голов.
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