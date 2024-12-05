ПСЖ готов вести борьбу с клубами АПЛ за перспективного нападающего из Серии А

Французский гранд "Пари Сен-Жермен" готов вести борьбу с английскими клубами за подписание перспективного нападающего туринского "Ювентуса".

Сообщается, что главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике настаивает на трансфере левого вингера в январское трансферное окно, однако руководство клуба может отложить эти планы на лето следующего года. Одним из многих игроков в списке "парижан" является 19-летний Кенан Йылдыз, который также привлекает к себе внимание нескольких команд из Англии.

Читайте также Манчестер Юнайтед интересуется талантливым 19-летним хавбеком сборной Турции

"Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" следят за талантливым турецким нападающим. Однако "Ювентус" не намерен продавать своего ключевого игрока в следующем году, они хотят сохранить игрока в команде по крайней мере на еще один сезон.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что в этом сезоне Йылдыз провел 19 игр за "Ювентус" во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 3 ассиста. По версии сайта Transfermarkt его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.