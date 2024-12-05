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Звездный форвард Наполи может перебраться в Париж
Между клубами продолжаются переговоры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нигерийским форвардом Виктором Осимхеном, который сейчас выступает в аренде за турецкий "Галатасарай" от итальянского "Наполи", заинтересовался парижский "ПСЖ". Об этом сообщает издание RMC Sport.
Главный тренер парижан Луис Энрике видит в Осимхене потенциальное решение для проблем в атаке команды. Поэтому клубы уже начали переговоры о возможном трансфере. Переход нигерийца в Париж может состояться уже в зимнее трансферное окно.
25-летний нападающий в этом сезоне забил 9 голов и отдал 5 голевых передач в 12 матчах.
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