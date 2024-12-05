Звездный форвард Наполи может перебраться в Париж

Нигерийским форвардом Виктором Осимхеном, который сейчас выступает в аренде за турецкий "Галатасарай" от итальянского "Наполи", заинтересовался парижский "ПСЖ". Об этом сообщает издание RMC Sport.

Главный тренер парижан Луис Энрике видит в Осимхене потенциальное решение для проблем в атаке команды. Поэтому клубы уже начали переговоры о возможном трансфере. Переход нигерийца в Париж может состояться уже в зимнее трансферное окно.

25-летний нападающий в этом сезоне забил 9 голов и отдал 5 голевых передач в 12 матчах.