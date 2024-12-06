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Два представителя французского чемпионата хотят приобрести защитника Лилля
Для игрока это шанс получить больше игровой практики
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Рафаэль Фернандеш в январе 2024 года присоединился из португальской "Ароки" к "Лиллю", однако он никогда не имел шансов ни под руководством Паулу Фонсеки, ни под руководством Бруно Женезио. Похоже, что этим положением хотят воспользоваться другие клубы из Лиги 1.
Как сообщает RMC Sport, к центральному защитнику проявляют интерес "Тулуза" и "Анже". До начала зимнего трансферного окна осталось совсем немного времени, поэтому клубы хотят усилить оборону на вторую часть сезона. Проблемой могут стать частые травмы 22-летнего португальца, которые не дают возможности получить ему полноценной игровой практики в своем нынешнем клубе.
Контракт Рафаэля Фернандеша с "Лиллем" рассчитан до 2028 года. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 1,5 млн евро.
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