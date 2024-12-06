Шестикратный чемпион Франции теряет спонсора стадиона

"Бордо" переживает сложные времена, соревнуясь сейчас в четвертом дивизионе. Впрочем, клуб получил очередной неприятный репутационный удар.

В пресс-релизе компания по страхованию взаимных рисков Matmut объявила, что не будет продлевать контракт на именования стадиона после лета 2025 года. Причиной этого стало "отсутствие постоянной узнаваемости, что означает невозможность подготовить удовлетворительное предложение для нового соглашения". Это означает, что клуб прощается со знаменитым стадионом "Матмют Атлантик", который вызвал немалый ажиотаж в городе.

Таким образом "Бордо" потеряет значительную часть доходов, а это около 2 млн евро в год.