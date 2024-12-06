Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шестикратный чемпион Франции теряет спонсора стадиона
Очередной удар для бывшего местного гранда
Фото - bougerabordeaux.com
"Бордо" переживает сложные времена, соревнуясь сейчас в четвертом дивизионе. Впрочем, клуб получил очередной неприятный репутационный удар.
В пресс-релизе компания по страхованию взаимных рисков Matmut объявила, что не будет продлевать контракт на именования стадиона после лета 2025 года. Причиной этого стало "отсутствие постоянной узнаваемости, что означает невозможность подготовить удовлетворительное предложение для нового соглашения". Это означает, что клуб прощается со знаменитым стадионом "Матмют Атлантик", который вызвал немалый ажиотаж в городе.
Таким образом "Бордо" потеряет значительную часть доходов, а это около 2 млн евро в год.
Популярное сейчас
- "Ну что, ФСБ. Я сам к вам приехал". Алиев записал видео из Курской области
- Тренер Ворсклы прокомментировал травму Исенко
- Перешел к Шаблию. Дебютант сборной Украины сменил агента
- 6-летнему болельщику Гавра запретили посещать матчи команды до конца текущего года
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
- В Украину не вернется? Бразильский клуб хочет договориться по игроку Шахтера