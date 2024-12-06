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Ренн проявляет интерес к вингеру Галатасарая

Франция

Красно-черным нужно улучшать свое турнирное положение

Ренн проявляет интерес к вингеру Галатасарая

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Хаким Зиеш уже полтора года выступает в турецкой Суперлиге. Марокканец является основным игроком "Галатасарая", однако он и в дальнейшем находится на радаре в других европейских клубах.

Как сообщает Foot Mercato, Хорхе Сампаоли нацелился на 31-летнего вингера и стремится подписать его этой зимой, чтобы усилить свою атаку. "Ренн" проводит слабый сезон (12-е место), поэтому аргентинский специалист хочет перезапустить свою команду. Известно, что марокканца даже соблазняет этот новый вызов, который может позволить ему вернуть себе место в национальной сборной Марокко. Кроме того, контракт игрока с "Галатасараем" завершается следующим летом, поэтому турецкий клуб мог бы рассмотреть этот трансфер и заработать на продаже футболиста.

Добавим, что в этом сезоне Хаким Зиеш сыграл 10 матчей и отметился одной результативной передачей.

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Ренн Галатасарай (Стамбул) Хаким Зиеш
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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