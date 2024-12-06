Чемпион мира-2022 о своем переходе в Марсель: Это было одно из лучших решений в моей жизни

Опытный Херонимо Рульи этим летом сменил клубную прописку, перейдя в "Марсель" из "Аякса". Французский клуб во главе с Роберто Де Дзерби находится в прекрасной форме, где они отстают только от "ПСЖ" в Лиге 1. Аргентинский голкипер в интервью RMC Sport заявил, что в "Марселе" он чувствует себя как дома.

"Это было одно из лучших решений в моей жизни. Когда Роберто Де Дзерби позвонил мне и связался со мной во время Олимпийских игр, я без колебаний приехал и подписал контракт здесь, в "Марселе". Чем больше дней проходит, тем счастливее я чувствую себя в этом клубе и в этом городе, с этими болельщиками и товарищами по команде. В том числе с Леонардо Балерди, с которым разговаривал перед подписанием контракта. Буду откровенен: когда Роберто [Де Дзерби] говорит, я чувствую, что это я говорю. На самом деле, ему удается проговаривать определенные слова, которые я имею глубоко внутри себя, но которые иногда даже не выходят наружу, потому что ты не можешь высвободить свои эмоции. Вот почему я думаю, что мы имеем правильного тренера для этого клуба. Роберто и "Марсель" похожи, и он строит команду с собственными ценностями, так что жители Марселя могут идентифицировать себя с этим коллективом", - заявил аргентинец.

Добавим, что в этом сезоне Херонимо Рульи сыграл 13 матчей, из которых 2 провел на ноль, пропустив в общей сложности 17 голов.