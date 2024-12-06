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Болельщикам Марселя запретили посещать матч против Сент-Этьена

Франция

В чем причина?

Болельщикам Марселя запретили посещать матч против Сент-Этьена

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В связи с высоким риском столкновений между болельщиками, Министерство внутренних дел Франции приняло решение запретить болельщикам "Марселя" посещать воскресный матч против "Сент-Этьена".

Как отмечается в официальном распоряжении, опубликованном в пятницу, 6 декабря, болельщикам марсельского клуба будет запрещен въезд на территорию департамента Буш-дю-Рон и города Сент-Этьен с полуночи субботы до полуночи воскресенья.

Запрет связан с необходимостью мобилизовать всю полицию Франции для обеспечения безопасности во время церемонии открытия Нотр-Дама, поскольку между фанатами команд есть вражда, которая неоднократно приводила к серьезным столкновениям.

Напомним, что матч "Сент-Этьен" - "Марсель" стартует 8 декабря в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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