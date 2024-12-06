"Тренеры найдут решение". Президент ПСЖ поддерживает расширение Клубного чемпионата мира

Президент французского "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи высказался в поддержку расширенного Клубного чемпионата мира.

Недавно ФИФА объявила о новом формате турнира, который вызвал волну возмущения среди футбольного сообщества. Футболисты, такие как Родри и Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити", выразили обеспокоенность относительно чрезмерной нагрузки из-за плотного календаря. Руководство Премьер-лиги также осудило решение ФИФА, считая, что это приведет к дальнейшей перегрузке футболистов.

Однако Аль-Хелаифи остается сторонником нового формата турнира. По его словам, тренеры команд смогут самостоятельно решить проблему перегрузки игроков путем ротации составов.