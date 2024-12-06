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"Тренеры найдут решение". Президент ПСЖ поддерживает расширение Клубного чемпионата мира

Франция

Нассер Аль-Хелаифи поделился своими мыслями

"Тренеры найдут решение". Президент ПСЖ поддерживает расширение Клубного чемпионата мира

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Президент французского "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи высказался в поддержку расширенного Клубного чемпионата мира.

Недавно ФИФА объявила о новом формате турнира, который вызвал волну возмущения среди футбольного сообщества. Футболисты, такие как Родри и Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити", выразили обеспокоенность относительно чрезмерной нагрузки из-за плотного календаря. Руководство Премьер-лиги также осудило решение ФИФА, считая, что это приведет к дальнейшей перегрузке футболистов.

Однако Аль-Хелаифи остается сторонником нового формата турнира. По его словам, тренеры команд смогут самостоятельно решить проблему перегрузки игроков путем ротации составов.

"Наш тренер Луис Энрике говорил об этом, и он не волнуется. Есть травмы, есть риски, но тренеры также должны смотреть на то, как ротировать составы. Во Франции мы имеем 18 команд в Лиге 1 и Кубке Франции", - отметил президент "ПСЖ".

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Луис Энрике Нассер Аль-Хелаифи Клубный чемпионат мира Пари Сен-Жермен
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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terber (ternopil)
06.12.2024 в 18:22
шейхи не можуть нажертись баблом
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Комментарии 1
terber (ternopil)
06.12.2024 в 18:22
шейхи не можуть нажертись баблом
Ответить
0
0

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