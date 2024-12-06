Лига 1. 100 и 1 гол Дэвида, Леон – киллер ПСЖ

Две французские сенсации Лиги Чемпионов "Лилль" и "Брест" выясняли отношения в матче-открытия 14-го тура чемпионата Франции. Одна из составляющих частиц их европейских успехов – удобный календарь Лиги 1, который подстраивают с возможностью иметь как можно больше отдыха перед ЛЧ. Поэтому Женезьо и Руа сегодня имели возможность выставить приличные составы.

"Лилль" вышел с планом решить все как можно скорее и сбавить обороты. А в старте было всего два инородных тела – Мукау в опорной и Фернандес Пардо на правом краю атаки. Уже в дебюте "догам" подарили шанс для пенальти, и Джонатан Дэвид с него забил свой юбилейный 100-й гол за клуб. До перерыва канадец также помог отличиться Харальдссону.

Впрочем, Людовик Ажорк в контратаке подловил хозяев в дебюте второй половины, и заставил "догов" выложиться интенсивно еще минут 20. В итоге Дэвид нашел свой 101-й и принес "Лиллю" юбилейную тысячную домашнюю победу. А также помог своей команде сравняться с "Марселем" и "Монако" в борьбе за вторую строчку.

Лига 1. 14-й тур

Лилль, Пьер Моруа

Лилль – Брест 3:1

Голы: Дэвид 7 (п), 69, Харальдссон 44 – Ажорк 48

Лилль: Шевалье, Гудмундссон (Исмаили, 90), Алессандро, Диаките, Манди, Андре, Мукау (Андре Гомеш, 83), Харальдссон (Буадди, 62), Жегрова (Кабелла, 83), Фернандес Пардо (Сахрауи, 62), Дэвид

Брест: Бизот, Айдара, Ле Кардиналь, Шардонне, Зогбе, Маньетти, Камара (Сала, 76), Перейра Лаже (Сима, 65), Думбия (Фернандеш, 76), Балде (Дель Кастийо, 46), Ажорк

Что касается лидера Лиги 1, то тучи над Парижем продолжают сгущаться. На фоне проблем в раздевалке, заносчивого поведения Энрике и потенциального вылета из ЛЧ добавилась еще и серия ничьих с андердогами в чемпионате. На прошлых выходных не смогли добить "Нант" при полной доминации, а сегодня с куда меньшим уловом впереди в плане моментов и вовсе разошлись с нулями против новичка элиты.

Справедливости ради нужно заметить, что "Осер" удивил в этом сезоне уже не одного представителя зоны еврокубков, и вполне заслуженно закрепился в верхней части таблицы. Но кадровый ресурс у Кристофа Пелиссье такой, что ПСЖ должен был разбираться даже резервом. И уж тем более тем составом, с которым вышел Энрике – полностью основной линией защиты, одним изменением в полузащите и с Барколя и Рамушем впереди.

Но до перерыва Париж был привычно вял. А когда прибавил в концовке и начал создавать моменты, поймал кураж кипер хозяев Донован Леон. Леон уже успел удивить на старте сезона сразу двумя ассистами. А сегодня был киллером на линии – совершил 11 сейвов, взял 2 выхода 1 на 1, потащил удар Коло Муани на 3-й компенсированной в упор и хитрый удар Дуэ под самую штангу на последних секундах. 0:0.

Осер, Аббе-Дешам

Осер – ПСЖ 0:0

Осер: Леон, Акпа, Жубал, Ошо, Траоре, Перрен (Онаиву, 77), Менса, Дануа, Овусу, Хувер (Жоли, 84), Синайоко (Бэйр, 83)

ПСЖ: Доннарумма, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Заир-Эмери, Витинья, Фабиан Руис (Асенсио, 79), Барколя (Дембеле, 62), Ли Кан Ин (Дуэ, 67), Гонсалу Рамуш (Коло-Муани, 62)