Моуринью: ПСЖ не добивается успеха в еврокубках, потому что во Франции они не могут подготовиться

Жозе Моуринью объяснил, почему ПСЖ не добивается успехов в еврокубках.

"В Европе немного другая культура, там мы сталкиваемся с командами, которые играют в более высоком темпе и с большей интенсивностью. Почему ПСЖ не добивается успеха в еврокубках? Потому что, играя во Франции, они не могут подготовиться к тому, что столкнутся в Европе”.