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Моуринью: ПСЖ не добивается успеха в еврокубках, потому что во Франции они не могут подготовиться

Франция

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Моуринью: ПСЖ не добивается успеха в еврокубках, потому что во Франции они не могут подготовиться

Getty Images / Global Images Ukraine

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Жозе Моуринью объяснил, почему ПСЖ не добивается успехов в еврокубках.

"В Европе немного другая культура, там мы сталкиваемся с командами, которые играют в более высоком темпе и с большей интенсивностью. Почему ПСЖ не добивается успеха в еврокубках? Потому что, играя во Франции, они не могут подготовиться к тому, что столкнутся в Европе”.

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“Я иногда строю тактику на матчи в Турции, уже думая о еврокубковых играх. Поскольку то, что мы делаем здесь, сложно переносить в Европу”, – сказал главный тренер “Фенербахче”.

"Канарейки" занимают второе место в чемпионате Турции.

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Источник:
sporx
Опубликовал: Александр Симченко
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