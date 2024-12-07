Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серия неудач не только в Сити. ПСЖ не выиграл очередной матч
Третье поражение подряд
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine
Вчера прошел матч 14-го тура чемпионата Франции. "ПСЖ" в гостях сыграл вничью с "Осером", 0:0.
Во время игры столичный клуб нанес 11 ударов без голов. Такой результат стал антирекордом чемпионата Франции с сезона 2006/07, то есть с момента сбора статистики.
Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике прокомментировал ничейный результат:
"Результат не отражает того, что происходило на поле. Мы создаем много моментов, волшебной формулы нет - чтобы забить.
Я бы критиковал своих игроков, если бы у них не было мотивации, но поскольку они выкладываются без остатка… Забивать голы в их же интересах, в интересах всех нас".
Добавим, что команда Луиса Энрике не побеждает 3 матча подряд: 2 ничьих и поражение.
Популярное сейчас
- Итальянский журналист: Довбик был посмешищем с Аталантой, но потенциально это лучший форвард в Серии А
- Болезнь Мудрика, состояние Кейна перед Шахтером и слухи о Калюжном в дубле. Главные новости за 6 декабря
- Каладзе: Зеленский не принадлежит Украине, он служит интересам другой страны
- Звездный форвард Наполи может перебраться в Париж
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку