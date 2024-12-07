Лига 1. Монако и Ницца перечеркнули неудачи, Лион продолжает преследовать топ-4

В субботу все три матча Лиги 1 пришлись на поединки претендентов на еврокубки, и во всех фаворитам удалось защитить необходимый результат. "Монако" первым перечеркнул неудачу против "Марселя" доминантным перфомансом против "Тулузы". Благодаря чему вернули себе вторую строчку, которую завтра может оспорить "Марсель" при выезде в Сент-Этьен.

В первом тайме при страшных цифрах по xG 1.73-0.01 середняк умудрился уйти с нулями на табло – молодой форвард Иленикена дважды попал в каркас ворот и умудрился не попасть по воротам с метра. Иленикена получил свой шанс на фоне небольшой ротации Ади Хюттера перед ЛЧ, как и тот же Матазо или Минамино.

Долгожданный прорыв подарил дебют второго тайма, когда Синго с корнера открыл счет. "Тулуза" особо не огрызалась, но сняли "монегаски" вопросы лишь в концовке, когда Эмболо тоже головой добил мяч в сетку с близкого расстояния.

По схожему сценарию проходила и встреча "Ниццы" против "Гавра", где подопечные Франка Эса после перерыва нанесли аутсайдеру 9-е поражение в 11 последних турах. Только вот содержание матча существенно отличалось: "Гавр" выдал очень сильный дебют, создав сразу два шанса в первые 11 минут. Немного сбавил обороты к середине тайма, но все равно был заметно опаснее "орлят".

Зато после перерыва "Ницца" прибавила, и сразу получила комфортный рисунок игры после гола Лаборда с пенальти. Тот же Лаборд помог Буанани отличиться за четверть часа до конца, благодаря чему мяч Льориса в компенсированное время ни на что не повлиял. Лаборд пропустил 2 месяца из-за перелома, долго набирал форму. Но стоило ему вернуться в старте, как "орлята" мигом преобразились.

Наконец "Лион" с мощной серией из 5 побед в 9 турах и без поражений на этом отрезке прибыл на "Стад Раймон Копа" в поисках новой виктории. Прибыли не совсем вовремя, ведь подопечные Александра Дюже после мертвого старта выдали серию из 3 побед в 5 турах, вырвавшись со дна турнирной таблицы на 14-ю позицию.

Тем не менее, хозяевам "ткачей" остановить не удалось. Еще первую половину по игре они держались прилично, хоть и пропустили с углового от Тальяфико в середине тайм. Но после перерыва "Анже" вынужден был раскрываться, и команда Дюже расклеилась. Шерки эффектно удвоил в дебюте, а уже в концовке до разгрома довел свежий Жорж Микаутадзе. 0:3. "Лион" в пункте от зоны ЛЧ.

Лига 1. 14-й тур

Монако, Стад Луи II

Монако – Тулуза 2:0

Гол: Синго 50, Эмболо 82

Монако: Маецки, Энрике (Мависса, 88), Керер, Синго, Вандерсон (Тезе, 88), Камара, Матазо (Бен-Сегир, 63), Головин, Минамино (Уаттара, 79), Аклиуш, Иленикена (Эмболо, 63)

Тулуза: Рест, Маккензи, Крессуэлл, Сидибе (Каманси, 87), Гбоо (Бабика, 75), Абухляль, Суасо, Сьерро (Шмидт, 70), Кассерес (Зайц, 87), Деннум (Магри, 87), Кинг

Ницца, Альянц Ривьера

Ницца – Гавр 2:1

Голы: Лаборд 55 (п), Буанани 75 – Льорис 90+2

Ницца: Булка, Нанджу (Думбуя, 63), Бомбито, Росарио, Луше, Ндомбеле (Камара, 89), Будауи, Диоп, Буанани (Бога, 79), Гессан, Лаборд (Мукоко, 89)

Гавр: Дема, Льорис, Кенку, Сальмье, Кешта (Айю, 67), Ндиайе (Грансир, 67), Опери, Пембеле, Таргаллин (Зуауи, 87), Туре, Нгура (Хусни, 87)

Анже, Стад Раймон Копа

Анже – Лион 0:3

Голы: Тальяфико 26, Шерки 55, Микаутадзе 88

Анже: Фофана, Анен (Экоми, 76), Лефор, Бамба, Аркю, Белькебла, Ахолу (Белькдим, 76), Абделли, Эль-Мелали (Рао-Лисоа, 76), Аллевина (Леполь, 65), Дьенг (Ньян, 56)

Лион: Перри, Тальяфико (Абнер, 82), Чалета-Цар, Мата, Мэйтленд-Найлз, Толиссо, Матич (Тессманн, 82), Верету, Шерки (Нуама, 68), Фофана (Заа, 89), Ляказетт (Микаутадзе, 68)