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"Принесет огромные доходы". Президент ПСЖ - о новом турнире от ФИФА

Франция
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Излучает только позитив из этой затеи

"Принесет огромные доходы". Президент ПСЖ - о новом турнире от ФИФА

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В 2025 году состоится клубный чемпионат мира, который продлится с 15 июня по 13 июля 2025 года. В нем примут участие 32 клуба, разбитые на 8 групп по 4 команды.

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи поделился своими мыслями относительно этого турнира.

"Турнир критиковали, но сейчас самое время перестать бросать камни и быть позитивными и конструктивными. Турнир принесет огромные доходы клубам участникам, а также командам, не участвующим в турнире, что будет способствовать развитию футбольной экосистемы. Это сделает футбол более глобальным, а не только европейским.

Клубный ЧМ не приведет к значительному увеличению нагрузки на игроков, поскольку турнир проводится только раз в четыре года и для небольшого количества клубов", — сказал Нассер Аль-Хелаифи для Marca.

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Нассер Аль-Хелаифи Клубный чемпионат мира
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Источник:
marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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