Франция
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Лига 1. Сент-Этьен – Марсель 0:2. Это уже больше похоже на Де Дзерби-болл
Олимпик закрепляется на 2-й позиции
Фото: Olympique de Marseille, Х
Лига 1. 14-й тур
Сент-Этьен, Жоффруа-Гишар
Сент-Этьен – Марсель 0:2
Голы: Рабьо 17, Гринвуд 65
Сент-Этьен: Ларсоннер – Корню (Сиссоко, 66), Петро, Абдельхамид, Батубинсика, Аппиа – Давиташвили, Мутон (Амугу, 75), Эква (Тардье, 89), Бушуари – Стассен (Эки, 66)
Марсель: Рульи – Кондогбиа, Балерди, Мурильо – Мерлен (Мбондо, 79), Хейбьерг, Ронжье (Ваи, 69), Луис Энрике – Рабьо, Гринвуд (Брассье, 90+1) – Мопе (Корнелиус, 69)
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