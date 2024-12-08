  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Лига 1. Сент-Этьен – Марсель 0:2. Это уже больше похоже на Де Дзерби-болл
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига 1. Сент-Этьен – Марсель 0:2. Это уже больше похоже на Де Дзерби-болл

Франция

Олимпик закрепляется на 2-й позиции

Лига 1. Сент-Этьен – Марсель 0:2. Это уже больше похоже на Де Дзерби-болл

Фото: Olympique de Marseille, Х

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1. 14-й тур

Сент-Этьен, Жоффруа-Гишар

Сент-Этьен – Марсель 0:2

Голы: Рабьо 17, Гринвуд 65

Сент-Этьен: Ларсоннер – Корню (Сиссоко, 66), Петро, Абдельхамид, Батубинсика, Аппиа – Давиташвили, Мутон (Амугу, 75), Эква (Тардье, 89), Бушуари – Стассен (Эки, 66)

Марсель: Рульи – Кондогбиа, Балерди, Мурильо – Мерлен (Мбондо, 79), Хейбьерг, Ронжье (Ваи, 69), Луис Энрике – Рабьо, Гринвуд (Брассье, 90+1) – Мопе (Корнелиус, 69)

По теме
yellow-arrow
Шахтер в ЛЧ, Динамо в ЛЕ, Зинченко vs Миколенко и дерби Манчестера. Расписание футбола на 9 – 15 декабря
yellow-arrow
Соболь в Лиге 1. Украинец провел юбилейный матч на скамейке запасных
yellow-arrow
"Принесет огромные доходы". Президент ПСЖ - о новом турнире от ФИФА
Марсель Сент-Этьен
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости