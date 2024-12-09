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Без осечки с аутсайдером. Сент-Этьен - Марсель 0:2. Видео голов и обзор матча
На ровном месте очки не теряют
Getty Images/Global Images Ukraine
"Марсель" уверенно переиграл "Сент-Этьен" в 14-м туре чемпионата Франции.
Победу коллективу Роберто Де Дзерби принесли голы Адриена Рабьо и Мейсона Гринвуда.
На данный момент "Марсель" находится на второй строчке турнирной таблицы Лиги 1, "Сент-Этьен" - на 16-й.
Лига 1. 14-й тур
Сент-Этьен, Жоффруа-Гишар
"Сент-Этьен" – "Марсель" 0:2
Голы: Рабьо 17, Гринвуд 65
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