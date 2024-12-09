Мбаппе об отсутствии в сборной на ноябрьские матчи Лиги наций: Я хотел поехать, но не могу сказать, почему меня не вызвали

Килиан Мбаппе проводит самый тяжелый сезон своей карьеры. После перехода в "Реал", нападающий никак не может найти свою игру на поле и это также сказалось на его отсутствии в составе сборной Франции во время соревнований в Лиге наций. Игрок хотел похоронить слухи об отсутствии у него желания или преданности играть за "синих".

"Французская команда всегда была самым высоким рангом в футболе, это национальная сборная. Я всегда говорил, что нет ничего важнее. Моя любовь к французской команде не изменилась. Это нация, это страна. Да, я скучаю по ней, потому что прошло много времени с тех пор, как я там не был. Многое произошло. В сентябре я поехал туда, поговорил с тренером и попросил не ехать. Я только что приехал в Мадрид. Я был в другом месте. Психически я был не в том состоянии, чтобы выложиться на все 100%", - говорит футболист. Однако, что касается ноябрьского перерыва, Килиан Мбаппе признается, что был удивлен, что его не вызвал Дидье Дешам.

"У меня был очень короткий отпуск. У меня была презентация в Мадриде, и я имел 10/15 дней выходных. Тренер сказал, что хочет увидеть новых игроков. Так что никакой головной боли. Он настоял, чтобы я приехал, но все прошло не очень хорошо. Но это все же французская команда. Потом в октябре я получил травму. Я не участвовал в тех дискуссиях, они были между штабами. Он сказал мне, что лучше меня не брать. Затем был ноябрь. А дальше я не могу сказать. Это решение тренера, и я его поддерживаю. Я уважаю его решение. Он босс. Я хотел поехать, но не могу сказать, почему меня не вызвали", - цитирует Килиана Мбаппе Foot Mercato.