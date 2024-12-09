Лидер ПСЖ стал на защиту Луиса Энрике на фоне критики в адрес испанского специалиста

Чемпион Франции сейчас переживает сложный период. Сейчас "ПСЖ" рискуют не попасть в следующий раунд Лиги чемпионов, а также сыграли две подряд ничьи в Лиге 1. И хотя на Луиса Энрике оказывается давление, несколько сообщений указывают на то, что парижане становятся все менее восприимчивыми к словам испанского тренера. Тем не менее капитан команды Маркиньос в интервью Telefoot высоко оценивает работу своего рулевого.

"Он тот, кто толкает нас до предела. Он очень требователен. У него есть четкая философия, которой все придерживаются. Все его обожают, и он очень близок к своим игрокам. С ним легко найти общий язык, потому что когда ты говоришь то, что имеешь в виду, и это откровенно, то мы должны ладить между собой. Человек, о котором ты говоришь, это оценит", - заявил Маркиньос.

« Luis Enrique est quelqu’un qui est très sincère. »



Le capitaine du PSG Marquinhos évoque les qualités de son entraîneur Luis Enrique notamment sa sincérité et sa proximité avec le groupe. @BarniaudSeb pic.twitter.com/y9zPxf5DWB — Téléfoot (@telefoot_TF1) December 8, 2024

Отметим, что следующий матч "ПСЖ" сыграет в Лиге чемпионов 10 декабря на выезде против "Зальцбурга".