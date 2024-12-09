Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидер ПСЖ стал на защиту Луиса Энрике на фоне критики в адрес испанского специалиста
Игрок уверяет, что все его обожают
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион Франции сейчас переживает сложный период. Сейчас "ПСЖ" рискуют не попасть в следующий раунд Лиги чемпионов, а также сыграли две подряд ничьи в Лиге 1. И хотя на Луиса Энрике оказывается давление, несколько сообщений указывают на то, что парижане становятся все менее восприимчивыми к словам испанского тренера. Тем не менее капитан команды Маркиньос в интервью Telefoot высоко оценивает работу своего рулевого.
"Он тот, кто толкает нас до предела. Он очень требователен. У него есть четкая философия, которой все придерживаются. Все его обожают, и он очень близок к своим игрокам. С ним легко найти общий язык, потому что когда ты говоришь то, что имеешь в виду, и это откровенно, то мы должны ладить между собой. Человек, о котором ты говоришь, это оценит", - заявил Маркиньос.
« Luis Enrique est quelqu’un qui est très sincère. »— Téléfoot (@telefoot_TF1) December 8, 2024
Le capitaine du PSG Marquinhos évoque les qualités de son entraîneur Luis Enrique notamment sa sincérité et sa proximité avec le groupe. @BarniaudSeb pic.twitter.com/y9zPxf5DWB
Отметим, что следующий матч "ПСЖ" сыграет в Лиге чемпионов 10 декабря на выезде против "Зальцбурга".
Популярное сейчас
- Владелец зарубежного клуба разочарован трансфером форварда сборной Украины. Известна причина
- Шовковский: Второй матч показал, что если бы с Александрией были в одинаковых условиях, то игра была бы совсем другой
- СМИ: Полесье близко к подписанию легионера
- "Принесет огромные доходы". Президент ПСЖ - о новом турнире от ФИФА
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку