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Лидер ПСЖ стал на защиту Луиса Энрике на фоне критики в адрес испанского специалиста

Франция

Игрок уверяет, что все его обожают

Лидер ПСЖ стал на защиту Луиса Энрике на фоне критики в адрес испанского специалиста

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Чемпион Франции сейчас переживает сложный период. Сейчас "ПСЖ" рискуют не попасть в следующий раунд Лиги чемпионов, а также сыграли две подряд ничьи в Лиге 1. И хотя на Луиса Энрике оказывается давление, несколько сообщений указывают на то, что парижане становятся все менее восприимчивыми к словам испанского тренера. Тем не менее капитан команды Маркиньос в интервью Telefoot высоко оценивает работу своего рулевого.

"Он тот, кто толкает нас до предела. Он очень требователен. У него есть четкая философия, которой все придерживаются. Все его обожают, и он очень близок к своим игрокам. С ним легко найти общий язык, потому что когда ты говоришь то, что имеешь в виду, и это откровенно, то мы должны ладить между собой. Человек, о котором ты говоришь, это оценит", - заявил Маркиньос.

Отметим, что следующий матч "ПСЖ" сыграет в Лиге чемпионов 10 декабря на выезде против "Зальцбурга".

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Источник:
Telefoot
Опубликовал: Александр Гресь
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