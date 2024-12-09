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Мбаппе о противостоянии с Месси в финале ЧМ-2022: Мы разбили лед, посмеявшись вместе, потому что мы боролись за победу
Француз тепло отозвался о бывшем товарище по команде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Килиан Мбаппе успел поиграть несколько лет бок о бок с Лионелем Месси в "ПСЖ". Но также им приходилось противостоять друг другу, в частности в финале Чемпионата мира по футболу в Катаре, в котором Аргентина победила Францию. Экс-нападающий "ПСЖ" отметил, что результат того поединка не испортили их взаимоотношения друг с другом.
"После финала чемпионата мира, когда я увидел Месси на тренировке "ПСЖ", он все еще был очень зол (смеется). Но он сказал мне, что я выиграл его раньше, и теперь настала его очередь.
Я был очень зол, но вы уважаете его, потому что он Месси. Мы разбили лед, посмеявшись вместе, потому что мы боролись за победу. Мы создали воспоминания о финале. У него можно всему научиться, он все делает хорошо", - цитирует слова Килиана Мбаппе Mundo Deportivo.
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