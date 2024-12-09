Бывший партнер по сборной Франции призывает Поля Погба присоединиться к Марселю

Будущее Поля Погба оказалось под вопросом после того, как "Ювентус" расторг его контракт, оставив ему возможность присоединиться к клубу по собственному выбору в ближайшее зимнее трансферное окно. Экс-игрок сборной Франции был дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга в сентябре 2023 года, но в октябре CAS сократил его дисквалификацию до 18 месяцев, разрешив ему снова играть в марте следующего года.

Учитывая скорое возвращение игрока такого уровня, слухи о его следующем месте назначения - обычное дело, и такие клубы, как "Марсель" и "Фенербахче", являются фаворитами в этих разговорах. Например, его бывший партнер по сборной и "Ювентусу" Адриен Рабьо после победы над "Сент-Этьеном" предложил 31-летнему полузащитнику присоединиться к "провансальцам".

"Это реальный вопрос, я хотел бы играть с Полем. У нас была возможность поиграть с ним в "Юве", но мы мало играли вместе, потому что у него были физические проблемы, но мы много раз приглашали его приехать в "Марсель". Проект очень большой, есть амбиции и у тренера, и у руководства клуба", - цитирует слова Рабйо Mundo Deportivo.