  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Бывший партнер по сборной Франции призывает Поля Погба присоединиться к Марселю
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший партнер по сборной Франции призывает Поля Погба присоединиться к Марселю

Франция

Хочет с ним поиграть нормально и на клубном уровне

Бывший партнер по сборной Франции призывает Поля Погба присоединиться к Марселю

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Будущее Поля Погба оказалось под вопросом после того, как "Ювентус" расторг его контракт, оставив ему возможность присоединиться к клубу по собственному выбору в ближайшее зимнее трансферное окно. Экс-игрок сборной Франции был дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга в сентябре 2023 года, но в октябре CAS сократил его дисквалификацию до 18 месяцев, разрешив ему снова играть в марте следующего года.

Учитывая скорое возвращение игрока такого уровня, слухи о его следующем месте назначения - обычное дело, и такие клубы, как "Марсель" и "Фенербахче", являются фаворитами в этих разговорах. Например, его бывший партнер по сборной и "Ювентусу" Адриен Рабьо после победы над "Сент-Этьеном" предложил 31-летнему полузащитнику присоединиться к "провансальцам".

"Это реальный вопрос, я хотел бы играть с Полем. У нас была возможность поиграть с ним в "Юве", но мы мало играли вместе, потому что у него были физические проблемы, но мы много раз приглашали его приехать в "Марсель". Проект очень большой, есть амбиции и у тренера, и у руководства клуба", - цитирует слова Рабйо Mundo Deportivo.

По теме
yellow-arrow
Мбаппе - о ПСЖ: Я всегда буду привязан к этому клубу
yellow-arrow
Мбаппе о противостоянии с Месси в финале ЧМ-2022: Мы разбили лед, посмеявшись вместе, потому что мы боролись за победу
yellow-arrow
Лидер ПСЖ стал на защиту Луиса Энрике на фоне критики в адрес испанского специалиста
Поль Погба Марсель Адриен Рабьо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости