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Мбаппе - о ПСЖ: Я всегда буду привязан к этому клубу

Франция

Килиан высказался о ПСЖ

Мбаппе - о ПСЖ: Я всегда буду привязан к этому клубу

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе поделился своими мыслями о своем бывшем клубе - "Пари Сен-Жермен".

"Я провел в "ПСЖ" семь лет, и это время было очень напряженным как в хорошем, так и в плохом смысле. Это были удивительные семь лет.

Возможно моя ошибка в том, что я запутался. У меня были конфликты с некоторыми людьми, потому что я защищал свои права как игрок, но это не касалось клуба. Я никогда не ссорился с футболистами, тренерским штабом, персоналом.

Я до сих пор смотрю матчи "ПСЖ", знаю этот клуб наизусть. Когда они проигрывают, я знаю, как им тяжело. Я всегда был привязан к "ПСЖ", - сказал игрок.

Добавим, что Мбаппе летом 2024 года перебрался в мадридский "Реал". Футболист в текущем сезоне сыграл 21 матч, в которых забил 11 голов, отдал 2 ассиста.

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Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
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Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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