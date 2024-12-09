Стали известны планы ПСЖ на зимнее трансферное окно

"Пари Сен-Жермен" ожидает относительно спокойное зимнее трансферное окно. Клуб больше сосредоточится на продаже игроков, чем на подписании новых контрактов. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Главными кандидатами на продажу являются Рендаль Коло Муани и Милан Шкриньяр. Оба футболиста не получают достаточно игрового времени в этом сезоне, поэтому парижане готовы рассмотреть предложения по их трансферу.

Добавим, что сейчас "ПСЖ" лидирует в турнирной таблице Лиги 1. Команда имеет 34 очка.