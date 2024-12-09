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Стали известны планы ПСЖ на зимнее трансферное окно

Франция

ПСЖ готовится к зимним трансферам

Стали известны планы ПСЖ на зимнее трансферное окно

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Tnani Badreddine/DeFodi Images

Новина українською

"Пари Сен-Жермен" ожидает относительно спокойное зимнее трансферное окно. Клуб больше сосредоточится на продаже игроков, чем на подписании новых контрактов. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Главными кандидатами на продажу являются Рендаль Коло Муани и Милан Шкриньяр. Оба футболиста не получают достаточно игрового времени в этом сезоне, поэтому парижане готовы рассмотреть предложения по их трансферу.

Добавим, что сейчас "ПСЖ" лидирует в турнирной таблице Лиги 1. Команда имеет 34 очка.

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Источник:
Le Parisien
Опубликовал: Екатерина Власова
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