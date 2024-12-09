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Во время матча Ренн - Нант сообщили о заминировании стадиона: начато расследование
Полиция задержала двух мужчин
Фото: A. Mounic/L'Equipe
В воскресенье во время матча между "Ренном" и ФК "Нант" сообщили о заминировании стадиона "Божуар".
Неизвестный мужчина, который представился членом террористической организации ХАМАС, позвонил в полицию, заявив, что он заложил бомбу. Власти быстро отреагировали на эту угрозу и начали расследование. Благодаря оперативной работе полиции было установлено, что звонок поступил из Парижа.
Полиция задержала двух мужчин, причастных к этому инциденту. Злоумышленниками оказались 72-летний мужчина и его сын. Их мотивы пока неизвестны.
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