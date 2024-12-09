Во время матча Ренн - Нант сообщили о заминировании стадиона: начато расследование

В воскресенье во время матча между "Ренном" и ФК "Нант" сообщили о заминировании стадиона "Божуар".

Неизвестный мужчина, который представился членом террористической организации ХАМАС, позвонил в полицию, заявив, что он заложил бомбу. Власти быстро отреагировали на эту угрозу и начали расследование. Благодаря оперативной работе полиции было установлено, что звонок поступил из Парижа.

Полиция задержала двух мужчин, причастных к этому инциденту. Злоумышленниками оказались 72-летний мужчина и его сын. Их мотивы пока неизвестны.