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Во время матча Ренн - Нант сообщили о заминировании стадиона: начато расследование

Франция

Полиция задержала двух мужчин

Во время матча Ренн - Нант сообщили о заминировании стадиона: начато расследование

Фото: A. Mounic/L'Equipe

Новина українською

В воскресенье во время матча между "Ренном" и ФК "Нант" сообщили о заминировании стадиона "Божуар".

Неизвестный мужчина, который представился членом террористической организации ХАМАС, позвонил в полицию, заявив, что он заложил бомбу. Власти быстро отреагировали на эту угрозу и начали расследование. Благодаря оперативной работе полиции было установлено, что звонок поступил из Парижа.

Полиция задержала двух мужчин, причастных к этому инциденту. Злоумышленниками оказались 72-летний мужчина и его сын. Их мотивы пока неизвестны.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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