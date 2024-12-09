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Мбаппе - о плотном календаре матчей: Мы играем постоянно, но при этом не имеем времени восстановиться

Франция

Футболист поделился своими мыслями

Мбаппе - о плотном календаре матчей: Мы играем постоянно, но при этом не имеем времени восстановиться

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе высказался о плотном футбольном календаре.

По словам игрока, футболисты не имеют достаточно времени на восстановление после игр, что негативно влияет на их здоровье и общую производительность.

"Мы играем постоянно, но при этом не имеем времени восстановиться. Я хочу играть, но дайте нам отдых, чтобы полностью восстановить силы. Посмотрите на баскетболистов НБА - у них четыре месяца отпуска, а у нас всего две недели.

Когда я смотрю рейтинги самых богатых спортсменов, то вижу там представителей разных видов спорта. Да, футболисты зарабатывают много денег, но это не значит, что мы должны работать без отдыха", - сказал Мбаппе.

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Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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