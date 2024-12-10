Экс-игрок ПСЖ о Луисе Энрике: Его нужно понимать? Думаю, даже он порой теряется

"ПСЖ" находится в затруднительном положении в Лиге чемпионов, поскольку они рискуют прекратить свое участие в этих соревнованиях уже на групповом этапе. Экс-игрок парижан Гийом Оаро, который выступал за этот клуб с 2008 по 2013 год, не имеет никаких симпатий к действующему тренеру команды Луису Энрике.

"Дело не только в выборе Луиса Энрике, а в его характере. Я знал таких тренеров, как Поль Ле Гуэн, Антуан Комбуаре, у меня были Ади Гюттер, Карло Анчелотти... Никогда не было так сложно, мы понимали, что они хотят сделать. Луис Энрике мне не понравился. Его нужно понимать? Думаю, даже он порой теряется", - цитирует француза Foot Mercato.

Отметим, что "ПСЖ" проведет следующий свой матч 10 декабря на выезде против "Зальцбурга".