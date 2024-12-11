Экс-игрок ПСЖ: Я готов сделать все, чтобы вернуться на поле. Будет ли это Франция, или где-то за границей, для меня это не имеет значения

Лейвин Курзава давно исчез из спортивного поля зрения. Футболист последние несколько сезонов в основном провел на скамейке запасных, а летом этого года он покинул "ПСЖ" на правах свободного агента. В интервью Foot Mercato 32-летний защитник рассказал, что у него остались приятные воспоминания от его пребывания в парижском клубе.

"Да, я провел 9 замечательных лет в Париже, с несколькими сложными моментами, как всем известно. Но я помню только позитив, и прежде всего, то, что мне посчастливилось работать с лучшими, и я также был частью лучших. Это был период, который мне очень помог, поэтому я возьму из него положительные моменты. Теперь я смотрю вперед, и от меня зависит, смогу ли я снова найти клуб и снова начать наслаждаться жизнью, потому что это то, чего я действительно жду с нетерпением.

[О летнем трансферном окне] Это было довольно насыщенное время, потому что у меня было несколько встреч, и я думал, что найду клуб. Сейчас я не занимаюсь всем, что связано с управлением карьерой. Сейчас я работаю с агентством Wasserman, и они этим занимаются. Я убежден, что они сделают свою работу. И как только они сделают свою работу, я позабочусь о том, чтобы сделать свою на местах", - говорит Курзава. За последние три сезона левый защитник всего сыграл в 8 матчах, и игрок уверяет, что он рассматривает все возможные варианты продолжения своей карьеры.

"Я готов сделать все возможное, чтобы вернуться на поле. Как я уже говорил, я скучаю по футболу. Я готов сделать все, чтобы вернуться на поле. У меня нет никаких проблем с этим. Дело не в деньгах. Это не проблема и не будет проблемой.Я не ставлю перед собой каких-то четких целей вроде: да, я хочу туда поехать. Как я уже говорил, сегодня мне нужна площадка. Будет ли это Франция или где-то за рубежом, для меня это не имеет значения. Моя цель - нести свой опыт на поле и вне его, а также свою радость жизни", - сказал Лейвин Курзава.