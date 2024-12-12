Президент Лилля раскритиковал календарь проведения матчей в Лиге 1

Вчера "Лилль" переиграл на своем поле "Штурм" со счетом 3:2. Президент "догов" Оливье Летанг после игры раскритиковал руководство Лиги 1 за организацию их матча с "Марселем", который состоится в эту субботу, подчеркнув достаточно насыщенный график игр своей команды в этом году.

"Идея заключается в том, чтобы не жаловаться, потому что у нас матч менее чем через 72 часа. Ребята будут готовы. После этого надо думать о том, как все работает и кто отвечает. Это будет наш 25-й матч (с начала сезона) против "Марселя", а у "провансальцев" - 15-й. Поэтому меня интересует честность соревнований, здоровье игроков и качество развлечений. Поскольку вы играете матч Лиги чемпионов, то менее чем через 72 часа вы играете важный матч, который может повлиять на окончание сезона. И опять же, независимо от 72 часов, это 25 матчей против 15. И вы заметили, что есть два клуба, которые играли вчера (во вторник) в Лиге чемпионов ("Брест" и "ПСЖ") и которые будут играть в воскресенье.

Еще раз повторяю, мы здесь не для того, чтобы жаловаться. Мы сосредоточены, и ребята будут там. Но я думаю, что в рамках соображений, которые необходимо сделать для здоровья игроков, качества развлечений и честности соревнований, я написал властям, Федерации и Лиге, потому что мы должны защитить футбол. Многие игроки травмированы. Я получил разрешение от президента "Марселя" играть в воскресенье. У меня было разрешение от вещателя (BeIN Sports) играть в воскресенье. И все же мы оказались с матчем менее чем через 72 часа после матча Лиги чемпионов", - цитирует слова Летанга Foot Mercato.

Отметим, что матч "Марсель" - "Лилль" состоится 14 декабря в 18:00 на стадионе "Велодром".