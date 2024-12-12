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Марсель заинтересован в подписании одноклубника Михаила Мудрика

Франция

Французский клуб ищет усиление

Марсель заинтересован в подписании одноклубника Михаила Мудрика

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Марсель" планирует усилить линию защиты своей команды в ближайшее трансферное окно.

По информации авторитетного французского издания RMC Sport, представители "Марселя» обратились к "Челси" относительно возможного трансфера Бенуа Бадиашиля в зимнее трансферное окно. Но лондонский клуб не хочет отпускать своего центрального защитника в январе.

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Отмечается, что из-за серьезной конкуренции французский центрбек столкнулся с проблемой ограниченного игрового времени в команде Энцо Марески. В его услугах также заинтересован туринский "Ювентус".

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В этом сезоне 23-летний Бенуа Бадиашиль принял участие в 12 матчах за "Челси" во всех турнирах, проведя на поле суммарно 967 минут. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

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Челси (Лондон) Марсель Бенуа Бадьяшиль
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Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Андрей Журба
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