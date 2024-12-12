Марсель заинтересован в подписании одноклубника Михаила Мудрика

"Марсель" планирует усилить линию защиты своей команды в ближайшее трансферное окно.

По информации авторитетного французского издания RMC Sport, представители "Марселя» обратились к "Челси" относительно возможного трансфера Бенуа Бадиашиля в зимнее трансферное окно. Но лондонский клуб не хочет отпускать своего центрального защитника в январе.

Отмечается, что из-за серьезной конкуренции французский центрбек столкнулся с проблемой ограниченного игрового времени в команде Энцо Марески. В его услугах также заинтересован туринский "Ювентус".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне 23-летний Бенуа Бадиашиль принял участие в 12 матчах за "Челси" во всех турнирах, проведя на поле суммарно 967 минут. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.