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Марсель заинтересован в подписании одноклубника Михаила Мудрика
Французский клуб ищет усиление
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Марсель" планирует усилить линию защиты своей команды в ближайшее трансферное окно.
По информации авторитетного французского издания RMC Sport, представители "Марселя» обратились к "Челси" относительно возможного трансфера Бенуа Бадиашиля в зимнее трансферное окно. Но лондонский клуб не хочет отпускать своего центрального защитника в январе.
Отмечается, что из-за серьезной конкуренции французский центрбек столкнулся с проблемой ограниченного игрового времени в команде Энцо Марески. В его услугах также заинтересован туринский "Ювентус".
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В этом сезоне 23-летний Бенуа Бадиашиль принял участие в 12 матчах за "Челси" во всех турнирах, проведя на поле суммарно 967 минут. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
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