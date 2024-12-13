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Жозеф Мукоко: Я сказал Юссуфу, что он получил фальшивое свидетельство о рождении в Яунде

Франция

Эта тема с настоящим возрастом игрока не утихает

Жозеф Мукоко: Я сказал Юссуфу, что он получил фальшивое свидетельство о рождении в Яунде

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

С момента своего дебюта в футболе Юссуфа Мукоко столкнулся с большим количеством споров относительно своего возраста. Немец сейчас играет на правах аренды в "Ницце" и сейчас появились новые откровения на эту тему. Жозеф Мукоко, который не является биологическим отцом игрока, в интервью Bild предоставил дополнительные подробности о возрасте футболиста.

"Осознавая уголовную ответственность за ложное показание под присягой, я заявляю (...) под присягой: Юссуфа Мукоко не является биологическим сыном меня и моей жены Мари Мукоко. Он также не родился 20 ноября 2004 года в Яунде, Камерун (...) Я сказал ему, что Юсуфа получил фальшивое свидетельство о рождении в Яунде. Поэтому я пошел в посольство и получил для него паспорт, а затем забрал его в Германию как своего сына (...) На самом деле он родился 19 июля 2000 года. Мы сделали его на четыре года младше. Он родился 20 ноября 2004 года. Моя жена работала в агентстве, которое работает на спонсора BVB, компанию Evonik, а я работал непосредственно на BVB. Поэтому мы получали деньги ежемесячно. Мы не работали. Так мы получали деньги", - заявил Жозеф Мукоко.

В городке, где вырос Юссуфа Мукоко, дядя футболиста говорит, что его настоящий отец живет на вилле в десяти километрах отсюда. Несколько соседей также подтверждают, что отец звезды "Боруссии", которого здесь все знают, живет именно здесь. Однако на вилле живет не Жозеф Мукоко, а Усман Мохамаду. Издание также связалось с Сашей Флигге, директором по коммуникациям BVB.

"В случае Юссуфа Мукоко биологических родителей можно установить на основе официальных документов, удостоверяющих личность, и свидетельств о рождении, выданных немецким органом власти. Эти документы остаются действительными по сей день и являются основой для игровых прав и разрешений для клубов, как отечественных, так и зарубежных, и, конечно же, для отборочных команд ассоциаций, таких как сборная Германии U-21", - заявил Саша Флигге.

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Боруссия (Дортмунд) Ницца Юссуфа Мукоко
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Источник:
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Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
13.12.2024 в 14:52
хахаха.. немцев уже имеют все, кому не лень..
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
13.12.2024 в 14:52
хахаха.. немцев уже имеют все, кому не лень..
Ответить
1
0

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