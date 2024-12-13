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Чемпион Франции следит за талантливым вингером Лацио

Франция

Парижане имеют проблемы в атаке

Чемпион Франции следит за талантливым вингером Лацио

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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С момента своего прихода в "Лацио" Лум Чауна демонстрировал вспышки качества, но его влияние на команду все еще далеко от решающего. Его умение прорываться в последнюю треть поля и способность подключаться к атакам были яркими моментами, но последовательность - это то, что ему еще предстоит развить.

По информации Fichajes, 21-летний вингер стал объектом интереса со стороны "ПСЖ", который пристально следит за развитием молодого французского таланта. Парижане готовы потратить до 30 млн евро, чтобы присоединить его в свои ряды. Хотя его потенциал не вызывает сомнений, некоторые считают такую большую инвестицию в игрока, который еще не закрепил свои результаты, рискованной. Между тем француз остается сосредоточенным на том, чтобы доказать свою ценность в "Лацио", осознавая, что переход в "ПСЖ" был бы уникальной возможностью, но в то же время и серьезным вызовом, чтобы утвердиться в элите.

Добавим, что в этом сезоне Лум Чауна провел 17 матчей, где отметился 2 голами и одним ассистом.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Александр Гресь
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