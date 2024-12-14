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Хорхе Сампаоли нарушил молчание по делу Стива Манданды

Франция

Однажды их сотрудничество вышло неудачным

Хорхе Сампаоли нарушил молчание по делу Стива Манданды

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jean Catuffe

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Хорхе Сампаоли выходит из тупика. На пресс-конференции в пятницу наставника "Ренна" попросили прокомментировать последние слухи о том, что он хотел бы взять вратаря на замену Стиву Манданде, как это было во время их совместной работы в "Марселе". По словам аргентинца, это не так, поскольку он подтвердил, что рассчитывает на победителя Чемпионата мира 2018 года.

"Я думаю, что Стив выступает хорошо, но он не несет ответственности за наши последние результаты. Он очень профессиональный игрок, которого я очень уважаю, и сегодня я не ставлю себе вопрос о личности голкипера. Если и есть позиции, о которых нам нужно подумать, то это не вратарь", - цитирует слова Сампаоли Foot Mercato.

Отметим, что Стив Манданда в этом сезоне провел 14 матчей, из которых 4 сыграл на ноль, в общем пропустив 20 голов.

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Стив Манданда Ренн Хорхе Сампаоли
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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