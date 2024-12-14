Франция
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Лига 1. Марсель – Лилль 1:1. Поздний стандарт выручает догов
Лилль уберег беспроигрышную серию и довел ее до 16 матчей
Фото: LOSC, Х
Лига 1. 15-й тур
Марсель, Велодром
Марсель – Лилль 1:1
Голы: Мерлен 17 – Диаките 87
Марсель: Рульи – Балерди, Мурильо, Кондогбиа – Мерлен (Лирола, 75), Ронжье (Корнелиус, 74), Хейбьерг, Луис Энрике – Рабьо, Гринвуд (Надир, 84) – Мопе (Роу, 88)
Лилль: Шевалье – Гудмундссон, Алессандро, Диаките, Манди (Менье, 65) – Мукау (Андре Гомеш, 65), Андре – Фернандес Пардо (Сахрауи, 65), Харальдссон (Кабелла, 81), Жегрова (Баккер, 46) – Дэвид
Удаление: Лирола 90+5
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