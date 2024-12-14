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Лига 1. Очередная мини-сенсация Осера и монотонная атака Монако
Ничьи – тренд дня во Франции
Фото: AS Monaco, Х
Все конкуренты за еврокубки в субботу расписали ничьи. Ранее "Лилль" отыгрался в концовке матча на "Велодроме",
Крепость "Аббе-Дешам" принесла "Осеру" очередную мини-сенсацию. Команда Кристофа Пелиссье ранее дома громила "Ренн" и "Брест", обыгрывала "Ниццу" и "Реймс", а на последних выходных остановила "Пари Сен-Жермен" благодаря невероятному перфомансу голкипера Леона с 11 сейвами. Так что "Ланс" в каком-то смысле может быть доволен итоговым результатом.
Но учитывая игровой перевес, который имели парни Уилла Стилла, осечка все же должна быть обидной. Особенно он ощущался до перерыва, где "кроваво-золотые" задавили хозяев к их трети поля и дважды забили. Эль-Энауи закончил классную комбинацию по правому флангу ударом с катбека, а Нзола на последней минуте после блестящих двух касаний (перехват, прием и ассист за полторы секунды) Франковского отправил второй в сетку Леона.
В игре хозяев удержал блестящий гол Гаэтана Перрена со штрафного. А во втором тайме "Осер" перехватил инициативу, успешно прессинговал на чужой половине, провоцируя ошибки. И давление конвертировалось в еще один мяч после углового.
Осторожный "Реймс" принимал не менее осторожный "Монако". И закончилось дело не менее осторожными нулями, хотя ближе к финишу обе атаки немного раскочегарились. Для подопечных Луки Элснера это третий матч без забитых голов кряду и вторые 0:0 подряд после идентичного визита в "Страсбур" на прошлых выходных. Команда Ади Хюттера же упустила возможность приблизиться к ПСЖ перед очной дуэлью в среду. И позволила Де Дзерби остаться вторым в таблице.
Лига 1. 15-й тур
Осер, Стад Аббе-Дешам
Осер – Ланс 2:2
Голы: Перрен 31, Ошо 73 – Эль-Энауи 22, Нзола 45
Осер: Леон – Акпа, Жубал, Ошо – Менса, Дануа, Овусу (Равелосон, 81), Жоли (Хувер, 65) – Онаиву (Бэйр, 65), Перрен (Айе, 90+2) – Синайоко
Ланс: Самба – Медина, Хусанов, Данзо, Франковски – Эль-Энауи (Диуф, 69), Томассон (Оджедиран, 89) – Зарури (Мачадо, 81), Фюльжени (Кошта, 69), Лабо-Ласкари (Сотока, 81) – Нзола
Реймс, Стад Огюст Делон
Реймс – Монако 0:0
Реймс: Диуф – Акьеме, Кипре, Агбаду, Бута – Эдоа (Фофана, 68), Коне – Накамура (Сангюи, 84), Мунеци, Ито (Диакон, 84) – Диаките (Салама, 79)
Монако: Кен, Мависса (Энрике, 77), Керер, Синго – Уаттара (Аклиуш, 68), Магасса (Камара, 80), Головин, Тезе (Салису, 67) – Бен Сегир, Минамино – Иленикена (Эмболо, 67)
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