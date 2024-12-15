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ПСЖ – Лион. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

Франция

Выйдет ли у "ткачей" отобрать очки у фаворита?

ПСЖ – Лион. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Луис Энрике давненько не проигрывает в чемпионате и пока уверенно лидирует в турнирной таблице. Однако есть ощущение, что "Лион" сегодня сможет удивить, учитывая крепкий центр поля и умение играть на контратаках.

Может быть, "ткачи" помогут "Марселю" и "Монако" сократить отставание от лидера?

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 15 декабря.

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Лига 1. 15-й тур.

15 декабря. 21:45. Париж. "Парк де Пренс"

Главный судья: Бенуа Бастьен (Франция)

Трансляция: Megogo Football 2

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Трансляция матча "ПСЖ" — "Лион"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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