ПСЖ – Лион. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

Луис Энрике давненько не проигрывает в чемпионате и пока уверенно лидирует в турнирной таблице. Однако есть ощущение, что "Лион" сегодня сможет удивить, учитывая крепкий центр поля и умение играть на контратаках.

Может быть, "ткачи" помогут "Марселю" и "Монако" сократить отставание от лидера?

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 15 декабря.

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Лига 1. 15-й тур.

15 декабря. 21:45. Париж. "Парк де Пренс"

Главный судья: Бенуа Бастьен (Франция)

Трансляция: Megogo Football 2

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