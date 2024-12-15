Лига 1. 15-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Лион 3:1

Голы: Дембеле 8, Витинья 14 (п), Рамуш 88 – Микаутадзе 40

"Лион" приехал на "Парк де Пренс" с солидной серией из 9 матчей без поражений. Но вопреки ожиданиям, команда Пьера Сажа не смогла составить достойную конкуренцию ПСЖ. А проваленный дебют фактически предрешил конец их успешного стрика.

Держа в голове предстоящие матчи с "Монако" в Лиге 1 и "Лансом" в Кубке, Луис Энрике решился на серьезную ротацию этим вечером. Оставил на лавке Маркиньоса, вернувшегося после травмы и сразу начавшего забивать Гонсалу Рамуша, а также лучшего голеадора Брэдли Барколя.

В отсутствии единственного центрфорварда, устраивающего тренера, Энрике обратился к излюбленной схеме с ложной девяткой. Причем выставил сразу троих игроков, которые регулярно исполняют эту роль, – Дембеле, Дуэ и Ли Кан Ина. И это был тот редкий случай, когда выбор каталонского наставника был более чем оправдан.

Вариативное движение тройки впереди запутывало защиту "Лиона", которые слишком сильно зацикливались на персональной опеке. Хозяева постоянно проникали в штрафную через фланги, а затем исполняли катбеки на второй темп в район 11 метров. Это эксплуатировало дырки между линий защиты и полузащиты "Лиона". Тройка ЦП "ткачей" Толиссо-Матич-Верету на бумаге выглядела солидно. Но на деле все три ветерана не успевали ни помогать фулбекам, ни возвращаться назад, чтобы прикрыть опорную зону.

Так уже в стартовые четверть часа ПСЖ забил дважды. В первом голевом эпизоде Дезире Дуэ классно развернул Мейтланд-Найлза и вбежал в штрафную, после чего выкатил назад на Дембеле, элементарно замкнувшего в одно касание. Отдельно стоит отметить, что Шерки мог подстраховать своего фулбека, но банально поленился помочь (с такой этикой никогда не перейдет в топ-клуб). А Дембеле воспользовался тем, что центрбеки и опорники не разобрались с опекой.

Через 5 минут Дембеле с Дуэ поменялись позициями. Дембеле убежал по левому краю, отдал в ширину на Мендеша, а Нуну выкатил на Дуэ на второй темп. Матич проспал Дезире, а Толиссо решил "помочь", агрессивно атаковала Дуэ сзади, привезя пенальти. Который очень тонко реализовал Витинья.

Впрочем, ПСЖ не был бы собой, если бы мгновенно не сбавил обороты. Что в условиях такого календарь выглядело, в целом, нормально. Плюс "Лион" со временем адаптировался к тактике соперника и так глупо уже не ошибался. Но беда Парижа не в том, что сбавили темп. А что порой слишком легко отдавали мяч сопернику (смертный грех по канонам Энрике), сами создавали себе проблемы. И едва не дали гостям возможность вернуться в игру.

В конце тайма незатейливый прессинг "Лиона" привел к неприятной потере. Гости в два паса довели мяч в зону 14, в то время как защитники хозяев нешуточно запутались. Бералдо потерял позицию и бросился на Шерки. Тот изящным пасом вырезал на Микаутадзе, а Жорж не менее тонко в одно касание перебросил Доннарумму, вызвав у итальянца вспышку гнева. А перед самым перерывом Верету едва не сравнял после того, как Хакими подарил ему мяч в своей штрафной.

Во втором тайме ПСЖ был уже гораздо собраннее. Наладили контроль выше 70 и без особых проблем гасили редкие контратаки соперника. А с выходом Маркиньоса и Эрнандеса защита стала непроходимой. Еще два свежих игрока Барколя и Рамуш в итоге и сняли вопросы. Барколя имел два шанса забить бывшему клубу, но оба удара завершил не идеально. Другое дело, что во втором эпизоде на поле уже был Рамуш, добивший в пустые.

3:1. Энрике разбил "Лион" в дебюте хитрым планом с ложными девятками. А в концовке уже настоящий №9 снял вопросы. Что касается Пьера Сажа, то переход на тройку сзади в последние 20 минут был неплох (выиграли отрезок 3:4 по ударам). Но стартовый план не выдерживал никакой критики. Единственная адаптация – более мобильный Микаутадзе. Но присутствие Шерки на фланге Хакими с такой рабочей этикой вызывает недоумение, как и отсутствие мобильности в центре поля. Попытка играть в свой футбол – не лучшая идея против ПСЖ.

ПСЖ: Доннарумма – Мендеш (Люка Эрнандес, 64), Пачо, Бералдо (Маркиньос, 63), Хакими – Витинья, Невеш, Заир-Эмери – Дуэ (Гонсалу Рамуш, 83), Дембеле (Руис, 86), Ли Кан Ин (Барколя, 63)

Лион: Перри – Тальяфико, Ниакате, Мата, Мэйтленд-Найлз – Толиссо, Матич, Верету (Чалета-Цар, 83) – Шерки (Бенрахма, 66), Микаутадзе (Ляказетт, 66), Нуама (Фофана, 66)