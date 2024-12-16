Парижане уходят в отрыв. ПСЖ - Лион 3:1. Видео голов и обзор матча

"ПСЖ" переиграл "Лион" в домашней игре в рамках 15-го тура чемпионата Франции.

Первый тайм поединка завершился со счетом 2:1, а уже в концовке убил интригу Гонсало Рамуш.

Теперь на счету "ПСЖ" 37 очков - парижане на 7 баллов опережают ближайших пресследователей в виде "Марселя" и "Монако".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Лига 1. 15-й тур

Париж, Парк де Пренс

"ПСЖ" – "Лион" 3:1

Голы: Дембеле 8, Витинья 14 (п), Рамуш 88 – Микаутадзе 40