Франция
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Парижане уходят в отрыв. ПСЖ - Лион 3:1. Видео голов и обзор матча
Задел нарастает
Getty Images/Global Images Ukraine
"ПСЖ" переиграл "Лион" в домашней игре в рамках 15-го тура чемпионата Франции.
Первый тайм поединка завершился со счетом 2:1, а уже в концовке убил интригу Гонсало Рамуш.
Теперь на счету "ПСЖ" 37 очков - парижане на 7 баллов опережают ближайших пресследователей в виде "Марселя" и "Монако".
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Лига 1. 15-й тур
Париж, Парк де Пренс
"ПСЖ" – "Лион" 3:1
Голы: Дембеле 8, Витинья 14 (п), Рамуш 88 – Микаутадзе 40
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