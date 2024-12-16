Неймар заявил о претензиях к некоторым людям из своего бывшего клуба

Неймар провел шесть лет в составе "ПСЖ", которые были полны взлетами и падениями. Бразилец недавно поделился своими воспоминаниями от выступлений и своего пребывания в Париже.

"Мой опыт в "ПСЖ" был хорошим и плохим. Очень хорошим, потому что в футбольном плане, я думаю, я был на пике своей карьеры, и плохим, потому что я долго и часто травмировался, я даже не думаю, что закончил сезон, так что неизбежно была определенная грусть. Но я не забуду замечательные моменты, такие как финал Лиги чемпионов (в 2020 году), который мы могли выиграть, но финал решают детали. В остальном, игра в Лиге 1 была очень хорошим опытом, болельщики прекрасно относились ко мне во время моего пребывания там, я писал свою историю в чемпионате, я горжусь этим, но сейчас все закончилось, и я должен сосредоточиться на "Аль-Хиляле".

Первый год в Париже был замечательным, меня очень хорошо принимали болельщики, но последние два-три года были не такими, это было не совсем справедливо, как ко мне относились. Я думаю, что Месси более-менее пережил то же самое. Для меня они перешли черту (когда пришли к нему домой). Наши отношения перестали быть уважительными, тогда как я всегда их уважал... Это была действительно сложная ситуация. Я был расстроен тем, как со мной обращались. Я уважаю "ПСЖ" и всегда буду поддерживать их, чтобы они достигали наилучших результатов. Я не держу никаких обид на клуб, я просто имею претензии к людям, которые руководят клубом, и к некоторым болельщикам. Мои отношения с фанатами, к сожалению, являются одним из тех печальных моментов. Это в прошлом, и я имею чистую совесть по этому поводу", - цитирует слова Неймара Foot Mercato.

Отметим, что за период своего пребывания в "ПСЖ" бразилец в целом получил 13 трофеев.