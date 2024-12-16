Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Один из аутсайдеров Лиги 1 уволил главного тренера
Это был логичный шаг
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На прошлой неделе "Сент-Этьен" потерпел выездное поражение от "Тулузы" со счетом 1:2. Для "зеленых" это уже был шестой проигрыш за последние восемь матчей, вследствие чего они в шаге от зоны вылета (16-е место и 13 очков).
Такие результаты повлияли на то, что руководство клуба решило уволить с тренерской должности Оливье Даль'Ольо. Французский специалист проработал во главе "Сент-Этьена" всего год, где в 39 матчах "святые" одержали 18 побед, 7 ничьи и 14 поражений. Сейчас временно исполняющим обязанности главного тренера назначили главу молодежного центра клуба Лорана Гюара.
Отметим, что следующий матч "Сент-Этьен" проведет в рамках 1/32 финала Кубка Франции против "Марселя", который состоится 22 декабря.
Популярное сейчас
- Динамо - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Пушич: Не думаю о поддержке руководства. Я сейчас о своем будущем не волнуюсь
- Александрия нашла потенциальное усиление в ПФЛ
- Энрике готовит новые оправдания. ПСЖ – Лион. Анонс и прогноз матча Лиги 1 на 15.12.2024
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет