Один из аутсайдеров Лиги 1 уволил главного тренера

На прошлой неделе "Сент-Этьен" потерпел выездное поражение от "Тулузы" со счетом 1:2. Для "зеленых" это уже был шестой проигрыш за последние восемь матчей, вследствие чего они в шаге от зоны вылета (16-е место и 13 очков).

Такие результаты повлияли на то, что руководство клуба решило уволить с тренерской должности Оливье Даль'Ольо. Французский специалист проработал во главе "Сент-Этьена" всего год, где в 39 матчах "святые" одержали 18 побед, 7 ничьи и 14 поражений. Сейчас временно исполняющим обязанности главного тренера назначили главу молодежного центра клуба Лорана Гюара.

Отметим, что следующий матч "Сент-Этьен" проведет в рамках 1/32 финала Кубка Франции против "Марселя", который состоится 22 декабря.