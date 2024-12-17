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Специалист из Норвегии является одним из главных кандидатов на тренерскую должность в Сент-Этьене
И это не Сульшер
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В эти выходные "Сент-Этьен" остался без тренера, поскольку из-за неутешительных результатов они уволили Оливье Даль'Ольо. Сейчас "зеленые" находятся в поиске нового наставника и руководство клуба определилась с главными претендентами на эту должность.
Как сообщает Foot Mercato, французы заинтересованы в услугах Эйрика Хорнеланда и контакты активизировались в последние часы.49-летний норвежский тренер, который несколько дней назад ушел в отставку из "Бранна", имеет ряд активов и качеств, которые ценит руководство "Сент-Этьена". Кроме того, норвежец имеет несколько предложений на столе, поэтому французам будет непросто заполучить такого специалиста. Также "зеленые" рассматривают Хабиба Бее на тренерской должности клуба, но, как это часто бывает, он далеко не приоритетная кандидатура.
Отметим, что "Сент-Этьен" находится на 16-м месте, имея в своем активе 13 очков. Следующий матч "зеленые" проведут в рамках 1/32 финала Кубка Франции против "Марселя", который состоится 22 декабря.
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