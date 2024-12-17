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Чемпион мира-1998 раскритиковал последние высказывания Неймара относительно его пребывания в ПСЖ

Франция

Многие аргументы со стороны бывшего игрока вполне справедливы

Чемпион мира-1998 раскритиковал последние высказывания Неймара относительно его пребывания в ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Недавно Неймар во французских СМИ выступил с определенной критикой относительно деятельности некоторых людей в "ПСЖ", когда бразилец был там. 32-летний игрок "Аль-Хиляля" имеет оттуда также и приятные воспоминания, однако они сосуществуют с негативом, который он имел в Париже. Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал последние высказывания Неймара.

"Он, пожалуй, один из трех лучших игроков, с точки зрения внутренних качеств. И если он никогда не выигрывал "Золотой мяч", то на это есть причина. Мне бы хотелось, чтобы игрок "ПСЖ" пошел и поблагодарил "ПСЖ". Ребятам платили астрономические суммы, они играли при полных стадионах, исключительные условия для игры в футбол. Ты получаешь все, ты ничего не делаешь. Он был в лучших условиях, которые только можно себе представить. Он не смог ни разу сказать: "Я мог бы сделать лучше". Я никогда этого не слышал, мне это надоедает.

Я не собираюсь говорить, что "ПСЖ" сделал все правильно, но разве нельзя хоть раз сказать: "я работал в исключительных условиях, мне платили невероятную зарплату, мне повезло играть со стратосферными партнерами". Если Неймар не выиграл "Золотой мяч" с теми качествами, которыми он обладает, вы можете винить только себя. Это не вина идиотов, которые пришли посмотреть на тебя в конце. Разве он не может сказать себе, что не все сделал?", - заявил Кристоф Дюгарри в подкасте Rothen s'enflamme.

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Источник:
Rothen s'enflamme
Опубликовал: Александр Гресь
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