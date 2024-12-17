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Нападающий ПСЖ: Луис Энрике не является ни моим отцом, ни моим братом
В Париже не скучно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Усман Дембеле вышел в старте впервые с 26 ноября, когда "ПСЖ" потерпел минимальное поражение в Мюнхене, а француз был удален за перебор желтых карточек. В матче против "Лиона", его гол на восьмой минуте проложил путь к победе и дал французу шанс оправдаться перед тренером. В микстзоне он заявил, что им пришлось сыграть большую игру, чтобы победить великого соперника.
"Мы знали, что это будет тяжелая игра. Лион - качественная команда с очень хорошими игроками в защите и нападении. Мы должны были быть серьезными, чтобы победить их, приложив много усилий, особенно в первые 15 минут, чтобы не дать им дышать", - сказал Дембеле. Нападающего "ПСЖ" также спросили об атмосфере в раздевалке команды и последних высказываниях испанского тренера, где последний подчеркнул, что "я не его отец, я его тренер".
Ousmane #Dembélé sur sa relation avec Luis Enrique : «Comme il l’a dit en conférence de presse, on n’est pas frères, ce n’est pas mon père. C’est une relation entraîneur/joueur. Je le connais un peu plus. On essaie de tout faire pour que le #PSG grandisse.» pic.twitter.com/tkdED2pege— Benjamin Quarez (@B_Quarez) December 15, 2024
"Луис Энрике не является ни моим отцом, ни моим братом. Я знаю его немного дольше. Наша цель - сделать все возможное, чтобы помочь "Пари Сен-Жермен" расти, выигрывать титулы, играть хорошо и радовать всех", - цитирует слова Усмана Дембеле Marca.
Отметим, что в этом сезоне француз провел 18 матчей, где отметился 6 голами и 7 ассистами.
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