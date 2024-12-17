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Брест получил разрешение на строительство нового стадиона

Франция

Новый стадион - Аркеа Парк

Брест получил разрешение на строительство нового стадиона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Брест" получил разрешение на строительство нового стадиона от городских властей.

Игровая площадка, которая будет называться "Аркеа Парк", будет иметь такую же вместимость в 15 000 зрителей, как и их нынешний стадион "Франсис-Ле Бле".

Решение о строительстве нового стадиона было принято из-за проблем, с которыми столкнулся клуб в этом сезоне. После квалификации в Лигу Чемпионов клуб не смог проводить домашние матчи на своем поле из-за несоответствия требованиям УЕФА.

Реконструкция "Франсис-Ле Бле", по словам представителей "Бреста", была бы гораздо дороже и сопровождалась бы рядом проблем, таких как уменьшение вместимости на 25-40% и необходимость сноса частных домов и части школы.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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