Президент Лилля отреагировал на новости о возможной продаже ключевых игроков во время зимнего трансферного окна

"Лилль" сейчас находится в прекрасной форме, оставаясь непобежденными во всех соревнованиях за последние три месяца. Интерес к игрокам "догов", а именно к Эйнджелу Гомесу и главному активу команды Джонатану Дэвиду, не утихает. С приближением зимнего трансферного окна слухи об уходе этих футболистов усиливаются, однако президент клуба Оливье Летанг занял принципиальную позицию в этом вопросе.

"В январе не будет никаких отъездов. Не может быть и речи о том, чтобы футболист, который является важным игроком для команды и который хорошо выступает за команду, покинул нас в январе", - заявил Летанг в интервью L'Equipe.

Отметим, что у Эйнджела Гомеса и Джонатана Дэвида контракты с "Лиллем" рассчитаны до конца июня 2025 года. В этом сезоне англичанин записал на свой счет гол и результативную передачу в 15 матчах, а канадский форвард отметился 17 забитыми мячами и 4 ассистами в 25 играх.