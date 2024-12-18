Монако – ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

"Монако" - с отрывом вторая лучшая команда Франции, равно как и ПСЖ - с отрывом первая. Игровой базис Ади Гюттера - самый интенсивный прессинг в Лиге 1 (PPDA 6.5), который к тому же весьма надежен, обеспечивая команде лучшую защиту (допущенный xG - 12.8). Их защита и опорная, переполненная атлетичными игроками, - ночной кошмар для большинства оппонентов по лиге. Главная кадровая потеря Гюттера - травма капитана и лидера полузащиты Дениса Закарии. Также травмировался Фоларин Балогун, единственный из центрфорвардов с более-менее адекватной реализацией в сезоне. Так что придется смотреть либо на промахи в исполнении Эмболо, либо Иленикена. Вернулся после дисквалификации Вандерсон, тогда как подменявший его Тезе как раз сам перебрал карточек.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Что касается "Пари Сен-Жермен", то они одержали долгожданную победу в ЛЧ, первую за 5 туров. Разгром "РБ Зальцбурга" (0:3) сохранил шансы команды на выход в плей-офф, без которого Энрике рискует остаться без работы. А потом на выходных парижане разобрались с "Лионом" (3:1), который до этого не проигрывал 9 матчей во всех турнирах. В "ПСЖ" Люка Эрнандес готов вернуться в старт, хотя Луис Энрике может отдать предпочтение Мендешу - хуже опция для продвижения из глубины, зато дополнительная надежность против контратак, учитывая скорость Нуну.

Лига 1. 16-й тур

18 декабря. 22:00. Монако. "Стад Луи II"

"Монако" - "ПСЖ"

Главный арбитр: Франсуа Летексье

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Монако - ПСЖ Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.