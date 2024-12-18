Президент клуба Лиги 1 относительно слухов вокруг Поля Погба: Я был первым, кто обрадовался, когда ему смягчили дисквалификацию

Слухов относительно дальнейшего хода карьеры Поля Погба стало гораздо больше после того, как он покинул "Ювентус". Хотя игрок еще будет недоступен несколько месяцев из-за дисквалификации за употребление допинга, однако француз хотел бы определиться с продолжением своего спортивного пути до конца действия этой санкции. Полузащитника связывают с переходом в "Марсель", зато президент клуба Пабло Лонгория отметил, что они должны проанализировать целесообразность этого подписания.

"Сейчас мы находимся на положительном тренде, поэтому не хотим менять баланс, который сложился в команде, особенно в последние недели. Трансферное окно - это все о возможностях. Будет определенное движение, и некоторые игроки не получают достаточного количества минут, как им нравится. Этим летом мы сделали большие инвестиции, поэтому мы должны быть осторожными и в управлении финансами. Мы воспользуемся возможностями, если они появятся, но мы должны сохранить баланс состава.

Все говорят со мной о Поле Погба! Поль - необычайный игрок, необычайный человек, и я знал его в "Ювентусе". Я был первым, кто обрадовался, когда ему смягчили дисквалификацию. Медхи Бенатья (спортивный директор) также имеет с ним очень хорошие отношения. Да, мы присылали ему сообщения, потому что были рады за него. Когда я был в "Юве", он был суперзвездой, и мои друзья спрашивали меня о многих вещах. Нет никаких предварительных обсуждений.

Что касается Поля, то нам нужно проанализировать его. Как клуб, мы всегда рады использовать возможности, видеть великих игроков, которые играют за нас, например, с Адрианом (Рабьо) или Хейбьергом. С Погба не было никаких обсуждений, никаких встреч. Я не закрываю дверь, но это создает много спекуляций. На рынке это больше мечты, чем реальность", - цитирует слова Лонгории Foot Mercato.