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Президент клуба Лиги 1 относительно слухов вокруг Поля Погба: Я был первым, кто обрадовался, когда ему смягчили дисквалификацию

Франция

Этот функционер не исключает прихода француза в свою команду

Президент клуба Лиги 1 относительно слухов вокруг Поля Погба: Я был первым, кто обрадовался, когда ему смягчили дисквалификацию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Слухов относительно дальнейшего хода карьеры Поля Погба стало гораздо больше после того, как он покинул "Ювентус". Хотя игрок еще будет недоступен несколько месяцев из-за дисквалификации за употребление допинга, однако француз хотел бы определиться с продолжением своего спортивного пути до конца действия этой санкции. Полузащитника связывают с переходом в "Марсель", зато президент клуба Пабло Лонгория отметил, что они должны проанализировать целесообразность этого подписания.

"Сейчас мы находимся на положительном тренде, поэтому не хотим менять баланс, который сложился в команде, особенно в последние недели. Трансферное окно - это все о возможностях. Будет определенное движение, и некоторые игроки не получают достаточного количества минут, как им нравится. Этим летом мы сделали большие инвестиции, поэтому мы должны быть осторожными и в управлении финансами. Мы воспользуемся возможностями, если они появятся, но мы должны сохранить баланс состава.

Все говорят со мной о Поле Погба! Поль - необычайный игрок, необычайный человек, и я знал его в "Ювентусе". Я был первым, кто обрадовался, когда ему смягчили дисквалификацию. Медхи Бенатья (спортивный директор) также имеет с ним очень хорошие отношения. Да, мы присылали ему сообщения, потому что были рады за него. Когда я был в "Юве", он был суперзвездой, и мои друзья спрашивали меня о многих вещах. Нет никаких предварительных обсуждений.

Что касается Поля, то нам нужно проанализировать его. Как клуб, мы всегда рады использовать возможности, видеть великих игроков, которые играют за нас, например, с Адрианом (Рабьо) или Хейбьергом. С Погба не было никаких обсуждений, никаких встреч. Я не закрываю дверь, но это создает много спекуляций. На рынке это больше мечты, чем реальность", - цитирует слова Лонгории Foot Mercato.

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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