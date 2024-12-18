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Президент Лилля рассказал, сколько клуб заработал от трансфера Осимхена в Наполи
Всего 7 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Лилля" Оливье Летанг заявил, что команда Лиги 1 заработала гораздо меньше денег, чем ожидалось, от трансфера Виктора Осимхена в "Наполи" в 2020 году.
По словам Летанга, "Лилль" заработал лишь 7 миллионов евро на трансфере Осимхена, хотя ранее сообщалось о сумме более 70 миллионов евро, включая бонусы и обмен игроками.
"Чистая сумма, учитывая покупку игрока, четырех игроков стоимостью 20 млн евро, но которые ничего не стоили, посредников и комиссионные, составила 7 млн евро, более-менее", - сказал Летанг.
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