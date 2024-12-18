Президент Лилля рассказал, сколько клуб заработал от трансфера Осимхена в Наполи

Президент "Лилля" Оливье Летанг заявил, что команда Лиги 1 заработала гораздо меньше денег, чем ожидалось, от трансфера Виктора Осимхена в "Наполи" в 2020 году.

По словам Летанга, "Лилль" заработал лишь 7 миллионов евро на трансфере Осимхена, хотя ранее сообщалось о сумме более 70 миллионов евро, включая бонусы и обмен игроками.

"Чистая сумма, учитывая покупку игрока, четырех игроков стоимостью 20 млн евро, но которые ничего не стоили, посредников и комиссионные, составила 7 млн евро, более-менее", - сказал Летанг.