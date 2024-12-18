Почему не Сафонов? Доннарумма пролучил ужасную травму в матче с Монако

Доннарумму в матче против "Монако" заменили на 21-й минуте.

Вратарь получил повреждение от игрока "Монако" Синго. Он влетел в голову голкипера, шипами расчесал правую сторону лица.

Вратарь упал на газон, арбитр позвал медиков. Доннарумму пришлось вынужденно заменить на 21-й минуте матча.

Видео инцидента

Украинский спортивный врач прокомментировал инцидент

"Скорее всего, обойдется без переломов и травм, но раны будут заметны, возможно что-то придется зашивать.

Поэтому врачи ПСЖ решили не тратить время на обработку ран и просигнализировали, что время выпускать русню на поле.

Думаю на днях увидим окончательные последствия этого столкновения, но, к счастью для Доннаруммы, здесь все должно обойтись без долгосрочных последствий", - сказал врач