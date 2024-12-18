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Почему не Сафонов? Доннарумма пролучил ужасную травму в матче с Монако
Здоровья
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Доннарумму в матче против "Монако" заменили на 21-й минуте.
Вратарь получил повреждение от игрока "Монако" Синго. Он влетел в голову голкипера, шипами расчесал правую сторону лица.
Вратарь упал на газон, арбитр позвал медиков. Доннарумму пришлось вынужденно заменить на 21-й минуте матча.
Видео инцидента
Здоров'я Доннарумі. Відео Megogo pic.twitter.com/HFUxvFoPPq— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) December 18, 2024
Украинский спортивный врач прокомментировал инцидент
"Скорее всего, обойдется без переломов и травм, но раны будут заметны, возможно что-то придется зашивать.
Поэтому врачи ПСЖ решили не тратить время на обработку ран и просигнализировали, что время выпускать русню на поле.
Думаю на днях увидим окончательные последствия этого столкновения, но, к счастью для Доннаруммы, здесь все должно обойтись без долгосрочных последствий", - сказал врач
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Спустя 2 минуты после замены Доннаруммы, "ПСЖ" открыл счёт. Отметился Десир Дуэ.
Джанлуиджи Доннарумма сыграл в 11-ти матчах Лиги 1, в которых пропустил 10 голов и 3 матча отстоял "всухую".
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